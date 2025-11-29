EQS-News: United Labels AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Quartalsergebnis

Corporate News 29.11.2025 United Labels AG, ISIN: DE 0005489561 United Labels erwartet ein starkes Weihnachtsgeschäft und eine positive Entwicklung im Gesamtjahr Münster, 29.11.2025. Die United Labels AG (ISIN: DE 0005489561), einer der führenden europäischen Markenhersteller im Bereich Medien/Entertainment erwartet im Geschäftsjahr 2025 ein gutes Weihnachtsgeschäft und damit ein Übertreffen der Vorjahresergebnisse. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025 betrug der Konzernumsatz der United Labels AG EUR 11,9 Mio. (Vj: EUR 14,7 Mio.). Das Konzernergebnis vor Steuern, Abschreibungen und Zinsen (EBITDA) belief sich auf EUR 0,9 Mio. (Vj: EUR 1,3 Mio.). Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) betrug EUR 0,7 Mio. (Vj: EUR 1,1 Mio.), der Konzernjahresüberschuss lag bei EUR 0,2 Mio. (Vj: EUR 0,4 Mio.), was einer Umsatzrendite von 1,7% entspricht. Besonders für das vierte Quartal liegen deutlich mehr Großkunden-Weihnachtsaktionen als im Vorjahr vor, wobei einige Aktionen auch vom dritten in das vierte Quartal verschoben wurden. Das Online-Geschäft der Elfen Service GmbH behauptete sich auf dem hohen Vorjahresniveau und lag bei EUR 1,6 Mio. Für das diesjährige Weihnachtsgeschäft ist jetzt noch eine weitere große E-Commerce Plattform als Partner hinzugekommen. Der Auftragsbestand zum Stichtag 30.09.2025 stieg auf EUR 11,8 Mio. (Vj: EUR 11,4) wobei zahlreiche Kundenaufträge, im Vergleich zu den Vorjahren, immer später platziert werden. Der vollständige 9-Monatsbericht einschließlich weiterer Erläuterungen erfolgt im November unter: http://www.unitedlabels.com/investor-relations/finanzberichte Über United Labels: Die United Labels AG ist ein börsennotiertes mittelständisches Familienunternehmen und im Prime Standard gelistet. Mit über 40 Lizenzverträgen entwickelt, produziert und vertreibt United Labels Bekleidung, Heimtextilien und Geschenkartikel mit Marken wie Paw Patrol, Peppa Pig, Snoopy oder Harry Potter. Als eines der führenden deutschen Markenherstellern im Bereich Medien/Entertainment sind Partner des unabhängigen Unternehmens weltweit bedeutende Media & Entertainment-Unternehmen sowie namhafte Handelspartner aus den Bereichen Filialisten, Fachhandel, Discountern und dem Online-Handel. Kontakt:

