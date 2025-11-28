Xlife Sciences AG
/ Schlagwort(e): Börsengang/Firmenzusammenschluss
Zürich, 28. November 2025: Die Xlife Sciences AG («Xlife Sciences», SIX: XLS), ein Inkubator für Wertentwicklung und Kommerzialisierung im Life-Sciences-Sektor, informiert über den aktuellen Stand des laufenden Listings ihrer Portfoliogesellschaft VERAXA Biotech AG («VERAXA»), an welcher Xlife Sciences rund 19% hält. VERAXA hatte zuvor eine geplante Unternehmenszusammenführung mit der in den USA börsennotierten SPAC Voyager Acquisition Corp. («Voyager», NASDAQ: VACH) angekündigt. VERAXA Biotech AG reichte im Juli 2025 eine Registrierungserklärung auf Prospekt F-4 bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC ein.
Nach einem 43-tägigen Stillstand der US-Regierung, von dem auch die SEC betroffen war, hat die SEC nun auf die Ende Oktober eingereichte Form-F-4-Einreichung von VERAXA reagiert. Während des Stillstands war es der SEC nicht möglich, auf VERAXAs Form F-4 zu antworten. Inzwischen hat die SEC reagiert, und VERAXA hat am 28. November eine überarbeitete Fassung (Amendment) der Form F-4 eingereicht.
Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt im geplanten Zusammenschluss mit der Voyager Acquisition Corp. und im angestrebten NASDAQ-Listing von VERAXA. Der Termin für die außerordentliche Generalversammlung von VERAXA, auf der die erforderlichen Aktionärsbeschlüsse für die Unternehmenszusammenführung behandelt werden sollen, wird voraussichtlich im Dezember 2025 festgelegt. Auf Grundlage des aktuellen Zeitplans und unter der Annahme eines üblichen regulatorischen Ablaufs erwartet Xlife Sciences, dass die VERAXA Biotech AG ihr NASDAQ-Listing im ersten Quartal 2026 abschließen wird.
Oliver R. Baumann, CEO der Xlife Sciences AG, kommentierte: «Wir freuen uns, dass der SEC-Prozess trotz des verlängerten Regierungsstillstands zügig voranschreitet. Wir bleiben zuversichtlich im Hinblick auf den Transaktionszeitplan und VERAXAs Entwicklung hin zu einem an der NASDAQ gelisteten führenden Unternehmen im Bereich der Next-Generation-Onkologietherapeutika.»
Weitere Details, einschließlich einer Investorenpräsentation und Dokumenten zur geplanten Transaktion, sind über das EDGAR-System der SEC unter www.sec.gov verfügbar.
Finanzkalender
Kontakt
Xlife Sciences AG,
Berater
Über Xlife Sciences AG (SIX:XLS)
Über VERAXA Biotech AG
Über Voyager Acquisition Corp. (VACH US)
Rechtlicher Hinweis (in Englisch)
More information about the Participants in the Solicitation, Non-Solicitation, Forward-Looking Statements and Additional Information can be found in the attached document.
