Rekordumsatz, Cashflow-Plus und neue Märkte: De.mem überzeugt im Septemberquartal

Solides Wachstum unter Beweis gestellt

Das auf Wasser- und Abwasseraufbereitung spezialisierte Industrieunternehmen De.mem Limited (ASX: DEM) hat für das Septemberquartal 2025 beeindruckende Zahlen vorgelegt. Wie das Unternehmen mitteilt, lagen die Zahlungseingänge bei rund 7,81 Mio. $ - der zweithöchste Quartalswert in der Unternehmensgeschichte. Auch der operative Cashflow entwickelte sich positiv: In den letzten zwölf Monaten erzielte De.mem rund 1,2 Mio. $ an positivem Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit.

Besonders hervorzuheben ist die Kontinuität: Bereits im 26. Quartal in Folge verzeichnete das Unternehmen ein Wachstum bei den Zahlungseingängen gegenüber dem jeweiligen Vorjahreszeitraum. Über die letzten sechseinhalb Jahre entspricht das einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von rund 24 Prozent - eine bemerkenswerte Langfristentwicklung.

Umsatzstärke trifft Profitabilität

Auch beim Umsatz kann De.mem mit einem neuen Quartalsrekord aufwarten: Mit rund 7,6 Mio. $ wurde der höchste jemals erzielte Quartalsumsatz ausgewiesen. Das bereinigte EBITDA belief sich auf rund 550.000 $ (ungeprüft). Damit unterstreicht das Unternehmen nicht nur seine Wachstumsstärke, sondern auch seine Fähigkeit zur operativen Ertragskraft.

Ein stabiler Anker im Geschäftsmodell: Mehr als 90 Prozent des Umsatzes stammen aus wiederkehrenden Erlösen. Dieses Geschäftsmodell sorgt für planbare Einnahmen und bietet eine solide Basis für weiteres Wachstum.

Breitere Marktpräsenz durch neue Produkte

Auch auf Produktebene setzt De.mem den Wachstumskurs fort. Die Einführung neuer Produkte zur Trinkwasseraufbereitung für den Inlandsmarkt läuft weiterhin planmäßig. Parallel dazu hat das Unternehmen Vertriebspartnerschaften in Indonesien, China und Japan aufgebaut. Ein Zertifizierungsverfahren für das australische "Watermark"-Siegel wurde ebenfalls angestoßen - ein wichtiger Schritt zur Erschließung zusätzlicher Märkte.

Neue Aufträge stärken Projektgeschäft

Zwei neue Projektaufträge im Gesamtwert von rund 1 Mio. $ belegen zusätzlich die operative Dynamik des Unternehmens. Die entsprechenden Vorauszahlungen von rund 200.000 $ wurden bereits im laufenden Quartal geleistet. Diese Investitionen dürften sich in den kommenden beiden Quartalen positiv auf die Cashflows auswirken.

Übernahme erweitert Marktchancen

Kurz nach Quartalsende meldete De.mem zudem die Übernahme von Core Chemicals - ein strategischer Schritt mit Blick auf den wachstumsstarken Goldsektor. Durch die Akquisition erhöht sich das pro-forma-bereinigte EBITDA für die zwölf Monate bis zum 30. Juni 2025 auf rund 1,6 Mio. $ - vor Berücksichtigung etwaiger Synergien.

Ausblick: Alles deutet auf ein Rekordjahr hin

Das Unternehmen sieht sich weiterhin auf gutem Kurs, im Kalenderjahr 2025 ein Rekordergebnis zu erzielen. Zusätzliche Impulse erwartet das Management aus der Übernahme von Core Chemicals sowie dem saisonal bedingten Anstieg der Zahlungseingänge in der zweiten Jahreshälfte. Historisch betrachtet entfallen rund 55 Prozent der jährlichen Einnahmen auf die zweite Jahreshälfte - ein Muster, das sich auch 2025 fortsetzen dürfte.

In Summe präsentiert sich De.mem als wachstumsstarker SmallCap mit einem klar strukturierten Geschäftsmodell, hoher Umsatzqualität und vielversprechenden Perspektiven in neuen Märkten.

----

De.mem

ISIN: AU000000DEM4

https://www.demembranes.com

Land: Australien

Quelle

https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/irw-news-de-mem-ltd-vierteljaehrlicher-aktivitaetsbericht-zum-30-september-2025-rekordzahlen-bei-barzahlungen-umsatz-und-ebitda/4935438/

