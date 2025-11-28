Mitteilung der ABO Energy GmbH & Co. KGaA:

ABO Energy verkauft finnisches 4,4 Gigawatt-Windenergieportfolio an Fortum

ABO Energy hat ein 4,4-Gigawatt-Windenergieportfolio an Fortum, ein führendes Energieunternehmen aus Finnland, verkauft. Der Kauf wurde am 28. November vollzogen und umfasst 29 finnische Windkraftprojekte. Der bar- und schuldenfreie Kaufpreis beläuft sich auf rund 40 Millionen Euro. Dieser initiale Kaufpreis ist bereits eingegangen. Fünf Mitarbeiter von ABO Energy wechseln zu Fortum. Die Transaktion wurde erstmals im Juli 2025 nach Unterzeichnung des Vertrags in einer Ad-hoc-Mitteilung bekannt gegeben. Zusätzlich zum initialen Kaufpreis umfasst die Transaktion Earn-Out-Zahlungen in den kommenden Jahren, die davon abhängig sind, dass Projekte in Zukunft eine endgültige Investitionsentscheidung erreichen. ABO Energy geht davon aus, dass sich diese ...

