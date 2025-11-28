Lidl Österreich hat nach den bereits ausgelieferten 14 Mercedes-Benz eActros 600 einen weiteren Rahmenvertrag über 42 zusätzliche Fahrzeuge abgeschlossen, die bis Mitte 2027 ausgeliefert werden sollen. Mit dem neuen Ladepark am Standort Laakirchen startet das Unternehmen zugleich den Aufbau eines eigenen Ladenetzes für E-Lkw. Der Lebensmitteleinzelhändler betreibt in Österreich über 250 Filialen, drei Logistikzentren und beschäftigt rund 5.800 Mitarbeitende. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
