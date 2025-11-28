Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 28 novembre/November 2025) - The common shares of Lida Resources Inc. will be delisted from the CSE at market close today, November 28, 2025.
Lida Resources is currently suspended. See Bulletin 2024-0106
Les actions ordinaires de Lida Resources Inc. seront radiées du CSE à la clôture du marché aujourd'hui, le 28 novembre 2025.
Lida Resources est actuellement suspendu. Voir le Bulletin 2024-0106.
