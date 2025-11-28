Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 28 novembre/November 2025) - The common shares of Lida Resources Inc. will be delisted from the CSE at market close today, November 28, 2025.

Lida Resources is currently suspended. See Bulletin 2024-0106

_________________________________

Les actions ordinaires de Lida Resources Inc. seront radiées du CSE à la clôture du marché aujourd'hui, le 28 novembre 2025.

Lida Resources est actuellement suspendu. Voir le Bulletin 2024-0106.

Date : Market Close/Clôture du marchés le 28 NOV 2025 Symbol(s)/Symbole(s) : LIDA

SOURCE: Canadian Securities Exchange (CSE)