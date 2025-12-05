The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 05.12.2025
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 05.12.2025
ISIN Name
CA5317063074 LIDA RESOURCES INC
CA83268K2074 SMOOTH ROCK VENTURES
CA89367L1031 TRANSFORMA RES. CORP.
CH0012410517 BALOISE HLDG NA SF 0,10
DE000A40KY00 EIGENH.UNION 1898 INH ON
DE000A40KY26 COVESTRO AG O.N. Z.VERK.
US89151E1091 TOTALENERGIE SPONS. ADR 1
US98138J4040 WORKHORSE GRP NEW DL-,001
