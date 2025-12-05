Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
US98138J4040 Workhorse Group Inc. 05.12.2025 US98138J5039 Workhorse Group Inc. 08.12.2025 Tausch 12:1
CA83268K2074 Smooth Rock Ventures Corp. 05.12.2025 CA83268K3064 Smooth Rock Ventures Corp. 08.12.2025 Tausch 2:1
