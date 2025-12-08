The following instruments on XETRA do have their first trading 08.12.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 08.12.2025Aktien1 KYG4600C1107 Hope Life International Holdings Ltd.2 NL0015002MS2 The Magnum Ice Cream Company N.V.3 ID1000118409 PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia TBK4 AU000000ABX3 ABx Group Ltd.5 AU0000280646 Australian Critical Minerals Ltd.6 CA09702C1059 Boeing Co. CDR7 DK0061295797 Curasight A/S8 AU000000HGO6 Hillgrove Resources Ltd.9 US49907V2016 Knightscope Inc.10 US68347P1030 Opal Fuels Inc.11 US72352L1061 Pinterest Inc.12 CA7709161045 Robinhood Markets Inc. CDR13 US8787392005 Techprecision Corp.14 CA09175N1096 Bitzero Holdings Inc.15 SE0027098450 Alligator Bioscience AB BZR16 CA83268K3064 Smooth Rock Ventures Corp.17 US98138J5039 Workhorse Group Inc.Anleihen/ETF1 US15089QBC78 Celanese US Holdings LLC2 XS3247588281 DXC Capital Funding DAC3 US278768AA44 EchoStar Corp.4 XS3247024824 ManpowerGroup Inc.5 AU3CB0329217 NatWest Markets PLC6 XS3231911150 PeopleCert Wisdom Issuer PLC7 US87971MCQ42 TELUS Corp.8 US87971MCR25 TELUS Corp.9 DE000A460DW4 Deutsche Bank AG10 XS3248326533 Almirall S.A.11 AU3CB0329258 Ausgrid Finance Pty Ltd.12 XS3201279638 Burgan Senior SPC Ltd.13 XS3200021502 PCC Global PLC14 FI4000597950 S-Pankki Oyj15 IE000C6ITGC8 iShares Quantum Computing UCITS ETF16 LU3152892546 Xtrackers II Target Maturity Sept 2035 EUR Corporate Bond UCITS ETF17 LU3152892629 Xtrackers II Target Maturity Sept 2036 EUR Corporate Bond UCITS ETF