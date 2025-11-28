V-ZUG Holding AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Zug, November 2025
Innovationsstandort Schweiz: Meilenstein für die Dekarbonisierung der Industrie
BrandZug, November 2025 - Der Verein zur Dekarbonisierung der Industrie (VZDI) weihte heute gemeinsam mit seinen Partnern eine einzigartige Methan-Pyrolyse-Anlage auf dem Produktionsareal von V-ZUG ein. Die innovative Anlage ist das Ergebnis einer visionären Zusammenarbeit von 16 führenden Unternehmen und der Empa, unterstützt durch den Kanton Zug. Sie wurde mit Investitionen von über CHF 8 Millionen in den letzten Jahren realisiert und markiert einen bedeutenden Schritt Richtung Netto-Null-Ziele der Schweizer Industrie bis 2050.
Hintergrund und Technologie
Projektpartner und Förderung
"Mit dieser Innovation treibt V-ZUG die nachhaltige Weiterentwicklung industrieller Prozesse voran und setzt neue Massstäbe für eine emissionsfreie Produktion." sagt Adrian Theiler, Chief Operations Officer bei V-ZUG. "Wir investieren gezielt, um Prozesse nicht nur effizienter, sondern auch umweltfreundlicher zu gestalten."
Nachhaltigkeit und Ausblick
Die Vereinsverantwortlichen und Projektpartner betonen die Bedeutung der Anlage als wegweisenden Schritt für die Dekarbonisierung und die Vision einer klimaneutralen Schweizer Industrie. Die breite Zusammenarbeit von Unternehmen und Forschungseinrichtungen unterstreicht den Innovationsgeist und Vorbildcharakter des Projekts für andere Regionen.
Weitere Informationen
Medienmitteilung (PDF)
Über die V-ZUG Gruppe
V-ZUG ist die führende Schweizer Marke für Haushaltapparate und vermarktet ihre Produkte auch in ausgewählten Premiummärkten im Ausland. Seit über 110 Jahren entwickelt und produziert die V-ZUG in der Schweiz Apparate für Küche und Waschraum und bietet in allen ihren Märkten einen umfassenden Service. Die SIBIRGroup AG, mit Fokus auf die schweizweite Erbringung von Allmarkenservice und Handel von Haushaltapparaten, ist ein weiterer Teil der V-ZUG Gruppe. Die V-ZUG Gruppe beschäftigt derzeit rund 2 100 Mitarbeitende.
Die V-ZUG Holding AG ist im Swiss Reporting Standard der SIX Swiss Exchange, Zürich, kotiert und im Swiss Performance Index (SPI) vertreten.
Rechtliche Anmerkungen
Die V ZUG Holding AG bearbeitet personenbezogene Daten unter Einhaltung ihrer Datenschutzerklärung, verfügbar unter www.vzug.com/ch/de/privacy-statement.
Ende der Medienmitteilungen
2237150 28.11.2025 CET/CEST