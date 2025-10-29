Zug - Nach dem Gewinneinbruch im ersten Halbjahr ist beim Haushaltsgerätehersteller V-Zug keine Erholung in Sicht. Der Hersteller von beispielsweise Spül- oder Waschmaschinen rechnet mit einem Umsatz- und Gewinntaucher im Gesamtjahr 2025. Nun greift die Gruppe zu verschärften Sparmassnahmen. Der Nettoerlös für das Geschäftsjahr 2025 werde im mittleren einstelligen Prozentbereich unter dem Vorjahreswert erwartet, teilte V-Zug am Mittwoch in einem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab