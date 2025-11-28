München (ots) -Erfolgreicher Auftakt in die "WM-Mission Titelverteidigung": Im 1. Spiel seit dem Europameistertitel gewinnt die deutsche Basketball-Nationalmannschaft zum Start der WM-Qualifikation souverän mit 89:69 gegen Israel. Trainer Álex Mumbrú kehrt dabei in die 1. Reihe zurück, nachdem er während der EuroBasket aus gesundheitlich kürzertreten musste. "Mir geht es jetzt gut. Es stimmt, dass ich sechs Wochen im Krankenhaus war. Aber mir geht es wirklich gut. Zu 100 Prozent", versichert der Coach, der insgesamt starke "25 Minuten" sieht: "Wir nehmen das Positive mit, denn wir haben einige neue Spieler in der Nationalmannschaft, die sich gut einfügen. Und das ist wichtig." Viel Eingewöhnungszeit brauchen die Neuen offensichtlich nicht - Oscar da Silva, einer der Erfahrenen im Team, findet dafür eine einfache Erklärung: "Das Spielkonzept von Mumbrú ist jetzt keine Raketenwissenschaft. Wir wollen halt schnell spielen. Das ist dieser klassische spanische Basketball. Es ist nicht so, dass man sich in unendlich taktischen Details verliert." Da Silva schwärmt von der "Kultur" im DBB-Team: "Das ist etwas, was man pflegen muss. Deshalb kommen auch EuroLeague-Spieler mitten in der Saison hierher und möchten spielen. So geht es mir jedenfalls. Wenn so ein schönes kollektives Verständnis dafür herrscht, was hier aufgebaut wird, ist das eine nachhaltige Entwicklung." Die soll am Montag fortgeführt werden, wenn das DBB-Team im 2. WM-Quali-Spiel auf Zypern gastiert - live und kostenlos ab 17.45 Uhr bei MagentaSport.Nachfolgend die wichtigsten Aussagen und Clips vom WM-Quali-Spiel des DBB-Teams - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport angeben. Am Montag spielt die deutsche Nationalmannschaft dann auf Zypern - live und kostenlos ab 17.45 Uhr bei MagentaSport.Deutschland - Israel 89:69Das DBB-Team feiert einen konzentrierten und souveränen Auftaktsieg in die WM-Quali. Mit einem 24:9 im 2. Viertel setzt sich das Team von Bundestrainer Àlex Mumbrú entscheidend ab. Danach ist der Sieg trotz eines zwischenzeitlichen Schlendrians nicht mehr gefährdet.Poster-Dunk und No-Look-Pass: Die Höhepunkte des Spiels"Eine bizarre Szene": Isaac Bonga blockt seinen eigenen Teamkollegen nach seinem Offensivrebound weg und punktet: www.clipro.tv/player?publishJobID=emFZaEVVVWJXZVJZd2daQ284emJTMzQzR0xmOTJuQThadmhDM00vQlFWaz0=So kann man sich einfügen - den ersten Korb im DBB-Trikot erzielt Alba Berlins Youngster Jack Kayil mit einem Poster-Dunk: www.clipro.tv/player?publishJobID=RmczUTJLb1hLcEdrUzZIRVNaQU1McjQvNTdwVUdpbzBRTkRnMVc4QmVERT0="Hellseher" Per Günther sieht die beste Defensive auf dem Feld - und prompt blockt Oscar da Silva eiskalt: www.clipro.tv/player?publishJobID=enp2ajRISkExNUgwSzNVaXhGVmEwSWxhZUJ1UGs0THlyeVFWV3NKYjNNdz0=Isaac Bonga glänzt auf beiden Seiten, holt sich auf der einen den Ball - und auf der anderen packt er einen No-Look-Pass aus: www.clipro.tv/player?publishJobID=Qm1kN2ZoejZFVFdIR2NwZEhjcHFaaXZsei9MVGtqbDlCZisxVmlyQ2Zpaz0=Jonas Mattisseck setzt einen wunderschönen Schlusspunkt: www.clipro.tv/player?publishJobID=T3ljZWZqOGI2Z0FHclR2VCtkU2NTOGhIbTMrSDk1aWhlRk1oN3c4c2VwWT0=Die Stimmen zum SpielBundestrainer Álex Mumbrú resümiert: "Es ist ein wichtiger Sieg. Wir haben 25 Minuten lang gut gespielt, die letzten 15 Minuten dagegen nicht. Wir haben uns etwas zu sehr ausgeruht. Aber wir sind zufrieden mit den ersten 25 Minuten. [...] Wir nehmen das Positive mit, denn wir haben einige neue Spieler in der Nationalmannschaft, die sich gut einfügen. Und das ist wichtig."Link zum Interview: www.clipro.tv/player?publishJobID=R1REZXByMFBudE5HU3FJbTF2UlArd0J4S0VXVjVPVmxaT0pXNzRmWGlwVT0=Der Bundestrainer kehrt nach seiner Erkrankung zurück in die erste Reihe und sagt über seinen Gesundheitszustand vor dem Spiel: "Mir geht es jetzt gut. Es stimmt, dass ich sechs Wochen im Krankenhaus war. Aber mir geht es wirklich gut. Zu 100 Prozent."Link zum Interview: www.clipro.tv/player?publishJobID=NllzZGVaSFhnTDZIUHlZVTJ2MWFKS3FPbVplWHN1Y250WnFTQVFYY3Y3RT0=MagentaSport Experte Per Günther über die Rückkehr von Bundestrainer Álex Mumbrú ins erste Glied: "Es ist schön, trotzdem bleibt es kurios. Diese Qualifikation ist ja nicht für ein Turnier, das im nächsten Sommer schon stattfindet, wo du denkst: Man freut sich jetzt für ihn, dass er mit Euphorie reingeht, und nächstes Jahr kommt dieses große Turnier. Es ist erst 2027. Das muss ganz komisch in ihm aussehen."Link zum Interview: www.clipro.tv/player?publishJobID=L3FmZkxiWmJETDM3eVB4dnllMzBQMUwrR0o5bVMzbVh0czRJeWRtcFQzWT0=Rollentausch im MagentaSport-Interview: Oscar da Silva (Topscorer mit 19 Punkten) wird von den Fans in Ulm gefeiert und übernimmt kurzerhand die Regie.Da Silva schwärmt von der "Kultur" im DBB-Team: "Es ist schön zu sehen, dass wir nach und nach eine Kultur entwickeln, in der wir es hinbekommen, einen Kader zusammenzuhaben, der sich kennt, der miteinander spielen kann, der miteinander spielen will und Lust hat, das Feld zu teilen. [...] Das ist etwas, was man pflegen muss. Deshalb kommen auch EuroLeague-Spieler mitten in der Saison hierher und möchten spielen. So geht es mir jedenfalls. Wenn so ein schönes kollektives Verständnis dafür herrscht, was hier aufgebaut wird, ist das eine nachhaltige Entwicklung."Da Silva erklärt, warum sich neue Spieler so schnell zurechtfinden: "Das Spielkonzept von Mumbrú ist jetzt keine Raketenwissenschaft. Wir wollen halt schnell spielen. Das ist dieser klassische spanische Basketball. Es ist nicht so, dass man sich in unendlich taktischen Details verliert."Link zum Interview und "Regisseur" Oscar da Silva: www.clipro.tv/player?publishJobID=ckVCVVZ1M0tYNHViL1Bvd3NTVEt2b2s4bFFoVlBMbGJDalg0MnlQaDFDQT0=Braunschweigs Joshua Obiesie, mit 11 Punkten drittbester Scorer: "Es hat sehr viel Spaß gemacht! Mit den Jungs, man kennt sich von früher, zusammenzuspielen, macht viel Spaß."Obiesie über die neu zusammengestellte Mannschaft: "Jeder hat die EM geguckt und weiß, wie das System läuft. Es ist für uns dann einfach, reinzukommenLink zum Interview: www.clipro.tv/player?publishJobID=b3RHTTYyZFAyMHM4ZTZtcDBmem16U05RYlFnWGFRVUVzWmFCU0ZOejgyVT0=Basketball live bei MagentaSportWM-Qualifikation - live und kostenlosMontag, 01.12.2025ab 17.45 Uhr: Zypern - DeutschlandEuroLeague - 14. SpieltagDonnerstag, 04.12.2025ab 18.00 Uhr: Anadolu Efes Istanbul - Real Madridab 18.45 Uhr: Zalgiris Kaunas - Maccabi Electra Tel Avivab 19.15 Uhr: AS Monaco - Paris Basketballab 19.50 Uhr: Hapoel Tel Aviv - ASVEL Villeurbanne Lyonab 20.00 Uhr: Olympiakos Piräus - Fenerbahce SKab 20.15 Uhr: Partizan Belgrad - FC Bayern MünchenFreitag, 05.12.2025ab 19.45 Uhr: Roter Stern Belgrad - FC Barcelonaab 20.00 Uhr: Panathinaikos Athen - Basket Club Valenciaab 20.15 Uhr: Baskonia Vitoria Gasteiz - EA7 Emporio Armani Mailand, Virtus Bologna - Dubai BasketballEuroCup - 9. SpieltagDonnerstag, 04.12.2025ab 16.50 Uhr: Bahcesehir Koleji SK - Neptunas Klaipedaab 18.20 Uhr: Cedevita Olimpija Ljubljana - Asco Slask Wroclawab 18.45 Uhr: ratiopharm Ulm - Dolomiti Energia Trento, Chemnitz 99ers - Türk Telekom Ankara, Aris Thessaloniki - U-Banca Transilvania Cluj-Napoca, Lietkabelis Panevezys - London Lionsab 19.50 Uhr: Hapoel Jerusalem - Umana Reyer VenedigFreitag, 05.12.2025ab 17.50 Uhr: Besiktas SK - Panionios Athenab 19.20 Uhr: JL Bourg Basket - Buducnost Voli Podgoricaab 20.30 Uhr: Basquet Manresa - Veolia Towers HamburgPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6168653