Die ABO Energy GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005760029) hat einen bedeutenden Meilenstein erreicht und ihr finnisches Windenergieportfolio an Fortum verkauft. Der Deal umfasst 29 Projekte mit einer Gesamtleistung von 4,4 Gigawatt und bringt dem Projektierer zunächst rund 40 Millionen Euro ein. Gemessen in Megawatt handelt es sich um den größten Portfolioverkauf in der Unternehmensgeschichte. Zusätzliche Earn-Out-Zahlungen in den kommenden Jahren könnten einen weiteren mittleren zweistelligen Millionenbetrag einbringen. Trotz des Verkaufs bleibt ABO Energy auf dem finnischen Markt aktiv und erweitert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Nebenwertewelt