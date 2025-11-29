Die ABO Energy GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005760029) hat einen bedeutenden Meilenstein erreicht und ihr finnisches Windenergieportfolio an Fortum verkauft. Der Deal umfasst 29 Projekte mit einer Gesamtleistung von 4,4 Gigawatt und bringt dem Projektierer zunächst rund 40 Millionen Euro ein. Gemessen in Megawatt handelt es sich um den größten Portfolioverkauf in der Unternehmensgeschichte. Zusätzliche Earn-Out-Zahlungen in den kommenden Jahren könnten einen weiteren mittleren zweistelligen Millionenbetrag einbringen. Trotz des Verkaufs bleibt ABO Energy auf dem finnischen Markt aktiv und erweitert ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.