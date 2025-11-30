Am vergangenen Sonntag informierten wir die Abonnenten der RuMaS Trading-Tipps über eine vielversprechende Handelsmöglichkeit bei Steyr Motors. Das österreichische Unternehmen, bekannt als Hersteller von Hochleistungsmotoren, war jüngst unter erheblichen Verkaufsdruck geraten. Grund dafür: Zum einen hat Steyr Motors seine Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr nach unten korrigiert. Während das Management zuvor noch von einer Steigerung um ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.