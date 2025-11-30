Am 23. November haben wir unsere Einschätzung zur Kursentwicklung von United Internet in den RuMaS Trading-Tipps so beschrieben: In den vergangenen Wochen verzeichnete die Aktie deutliche Kursverluste. Während der Kurs im Oktober auf ein neues Jahreshoch gestiegen war, folgte anschließend ein Rückgang um fast 18 Prozent. Die 200-Tage-Linie erwies sich mehrfach als stabile Unterstützung, sodass wir eine potenzielle Gegenbewegung für möglich hielten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 RuMaS