Am 23. November haben wir unsere Einschätzung zur Kursentwicklung von United Internet in den RuMaS Trading-Tipps so beschrieben: In den vergangenen Wochen verzeichnete die Aktie deutliche Kursverluste. Während der Kurs im Oktober auf ein neues Jahreshoch gestiegen war, folgte anschließend ein Rückgang um fast 18 Prozent. Die 200-Tage-Linie erwies sich mehrfach als stabile Unterstützung, sodass wir eine potenzielle Gegenbewegung für möglich hielten. ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.