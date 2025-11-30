Die United Mobility Technology AG, kurz UMT (ISIN:DE000A40ZVU2) hat in den vergangenen Jahren einen der deutlichsten Strategiewechsel im deutschen Nebenwerte-Segment vollzogen. Sie entfernte sich vom Mobile-Payment-Geschäft und fokussiert nun auf angewandte künstliche Intelligenz für mittelständische Unternehmen. Der Schwerpunkt liegt auf Logistik, Zollprozessen und automatisierten Workflows. Diese Märkte umfassen allein in Europa zehntausende potenzielle Kunden. Im Gespräch auf dem Eigenkapitalforum erläutert CEO Erik Nagel, wie UMT mit modular aufgebauten KI-Bausteinen arbeitet. Diese Bausteine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
