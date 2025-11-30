Die ProSiebenSat.1 Media-Aktie hat seit Anfang September gut 40 Prozent an Wert verloren. Aktuell befindet sich die Aktie auf der Suche nach einem stabilen Boden, und dies geschieht ausgerechnet in einem Bereich, in dem zu Beginn des Jahres 2025 eine bemerkenswerte Rallye ihren Anfang nahm. Damals stieg der Kurs von rund 4,70 Euro bis auf 8,53 Euro im August an. Dies wirft die berechtigte Frage auf, ob sich nun erneut eine ähnliche Aufwärtsbewegung ...

