Die Scout24-Aktie hat seit Anfang September etwa 20 Prozent an Wert verloren. Aktuell versucht die Aktie einen Boden zu finden, wobei der untere Rand des Trendkanals im Bereich um 85,00 Euro im Tageschart verläuft. Am letzten Montag kam es zu einem Ausbruchsversuch, der bei 89,80 Euro abgefangen wurde. Bei einem Schlusskurs über der 90-Euro-Marke erhöht sich die Chance, dass der Kurs Richtung 100,00 Euro laufen könnte. Eine entsprechende Trade-Möglichkeit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 RuMaS