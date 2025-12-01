Die Aktie von Rheinmetall kämpft nach der Korrektur in den vergangenen Wochen derzeit mit der Marke von 1.500 Euro. Am Freitag ist als schwächster Wert des Tages im deutschen Leitindex DAX mit einem Minus von mehr als drei Prozent wieder darunter zurückgerutscht. Das Umfeld für Rüstungswerte bleibt aber weiter stark.Trotz globaler Krisen meldet das Stockholmer Friedensforschungsinstitut Sipri den höchsten Branchenumsatz aller Zeiten. Die 100 größten Waffenhersteller steigerten 2024 ihre Erlöse aus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
