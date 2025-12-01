Der DAX hat auch am letzten Handelstag der vergangenen Woche Zugewinne verzeichnen können. Am Ende ging es 0,3 Prozent nach oben auf 23.836,79 Zähler. Auf Wochensicht bedeutet dies ein Plus von mehr als drei Prozent. Der Start in den Dezember dürfte allerdings zunächst etwas schwächer ausfallen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Montagmorgen 0,5 Prozent tiefer auf 23.715 Punkte.Auf der Terminseite ist es zum Wochenstart sehr ruhig. Am Nachmittag steht der ISM-Einkaufsmanagerindex ...

Den vollständigen Artikel lesen ...