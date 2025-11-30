Small und Mid Caps sind nicht jedermanns Sache. In Umfragen werden meist die hohe Volatilität und die Sorge vor überproportionalen Verlusten als Gründe angeführt. Viele Anleger setzen daher lieber auf bekannte Blue Chips. Sicher, Standardwerte gehören in jedes ausgewogene Depot. Doch auch Nebenwerte sollten als Depotbeimischung nicht fehlen - zumal einige in den letzten Wochen des Jahres besonders gefragt sein dürften.Nach der verhaltenen Kursentwicklung in den vergangenen Monaten mehren sich in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
