Basel - Baloise und Helvetia haben alle erforderlichen Genehmigungen für ihre Fusion erhalten und werden die Transaktion wie geplant am 5. Dezember 2025 abschliessen. Der letzte Handelstag der Baloise-Aktien an der SIX Swiss Exchange ist der 5. Dezember 2025; die Baloise-Aktien werden am 8. Dezember 2025 dekotiert. Am selben Tag werden die neu ausgegebenen Aktien der Helvetia Baloise Holding Ltd erstmals an der SIX Swiss Exchange gehandelt.
