Basel - Baloise und Helvetia haben alle erforderlichen Genehmigungen für ihre Fusion erhalten und werden die Transaktion wie geplant am 5. Dezember 2025 abschliessen. Der letzte Handelstag der Baloise-Aktien an der SIX Swiss Exchange ist der 5. Dezember 2025; die Baloise-Aktien werden am 8. Dezember 2025 dekotiert. Am selben Tag werden die neu ausgegebenen Aktien der Helvetia Baloise Holding Ltd erstmals an der SIX Swiss Exchange gehandelt. Die SIX ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.