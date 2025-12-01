Summary: 1. GFT treibt seine Neupositionierung als KI-getriebener Transformationsexperte konsequent voran. 2. Die 9M-Entwicklung bleibt trotz UK-Schwäche stabil, getragen von starken internationalen Märkten. 3. Margenrückgang gilt als Übergangsphase; Verbesserung ab 2026 erwartet. 4. Wynxx, die AWS-AI-Competency und die FICO-Partnerschaft stärken das strukturelle Wachstum. 5. Charttechnisch deutet sich eine Bodenbildung mit erstem Aufwärtsimpuls an. GFT gehört seit Jahren zu den sichtbaren Playern in der globalen IT-Modernisierung. Doch das Unternehmen verändert sich derzeit grundlegend. Aus dem ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.