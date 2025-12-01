Continental schärft sein Profil: Während Contitech für den Verkauf fit gemacht wird, glänzt das Reifengeschäft mit operativer Stärke. Warum die Aktie noch weiter Potenzial hat. Continental treibt seine strategische Neuaufstellung konsequent voran. Um die Sparte Contitech noch attraktiver für Interessenten zu machen, wird weiter an der Kostenschraube gedreht. Derweil entwickelt sich das Reifenkerngeschäft erfreulich. Im dritten Quartal verbuchte das Reifengeschäft ein organisches Umsatzplus von 3,6% im Vergleich zur Vorjahresperiode, dank eines starken Ersatzgeschäfts in Nordamerika und Asien. In Europa machte sich die anhaltend herausfordernde Konjunkturlage negativ bemerkbar, wobei auch hier ein erfolgreicher Start in das wichtige Winterreifengeschäft notiert werden konnte. Die bereinigte EBIT-Marge kletterte sequentiell um 230 Basispunkte und lag mit 14,3% nur leicht unter dem Vorjahresniveau ...

