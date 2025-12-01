Ludwig Fazel ist seit dem 1. Dezember 2025 neuer Leiter Konzernstrategie, Konzern Produktstrategie und des Generalsekretariats der Volkswagen Group. Es handelt sich dabei um eine interne Nachfolge-Lösung für Stefan Weckbach, der den Konzern verlässt. In seiner neuen Funktion berichtet Fazel an direkt an Konzern-CEO Oliver Blume - wie schon seine Vorgänger, die ebenfalls diese drei Funktionen innehatten. Und mit mehreren Jobs gleichzeitig kennt sich ...

