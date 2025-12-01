Anzeige
Mehr »
Montag, 01.12.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
MONSTER VON MAROKKO: AYA liefert die stärksten Bohrergebnisse seiner Geschichte - und dieser 3-Mrd-Dollar-Silberproduzent steigt jetzt in eine neue Liga auf
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 897200 | ISIN: AT0000937503 | Ticker-Symbol: VAS
Tradegate
01.12.25 | 11:18
37,240 Euro
+1,14 % +0,420
Branche
Eisen/Stahl
Aktienmarkt
ATX
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
VOESTALPINE AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
VOESTALPINE AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
37,20037,26011:26
37,20037,26011:21
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
VOESTALPINE
VOESTALPINE AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
VOESTALPINE AG37,240+1,14 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.