Hytera, ein weltweit führender Anbieter von kritischen Kommunikationstechnologien und -lösungen, hat auf der PMRExpo 2025 offiziell seine neuesten intelligenten Push-to-Talk-over-Cellular-Funkgeräte (PoC) vorgestellt das P50E und das P60. Diese Markteinführung bedeutet eine bedeutende Erweiterung des PoC-Portfolios von Hytera und bietet die bislang robusteste und umfassendste Produktpalette des Unternehmens mit einer Vielzahl von Optionen, um der wachsenden Nachfrage nach PoC-Lösungen in allen Branchen in ganz Europa gerecht zu werden.

Bleiben Sie smart und sicher mit dem P50E

Mit seinem kompakten 0,96-Zoll-Bildschirm und dem tastaturlosen Design verkörpert das P50E die Designphilosophie der P5-Serie Where Reliability Meets Simplicity (Zuverlässigkeit trifft auf Einfachheit). Mit dem P50E bietet die P5-Serie, zu der auch das P50 und das P50 Pro gehören, den Anwendern nun mehr Flexibilität bei der Auswahl der Produkte für bestimmte Anwendungsszenarien, maßgeschneiderte Lösungen und Beschaffungsbudgets.

Das P50E vereinfacht Patrouilleneinsätze durch integriertes NFC und ermöglicht so schnelle und genaue Check-ins. Durch die Integration in die Hytera HyTalk-Plattform können Teams mit dem P50E Routen protokollieren, Kontrollpunkte überprüfen und Aufgabenaktualisierungen in Echtzeit empfangen damit ist es die ideale Lösung für den privaten Sicherheitsdienst und die Immobilienverwaltung.

Sicherheit steht beim P50E im Mittelpunkt. Ausgestattet mit Funktionen für allein arbeitende Personen und Man-Down-Funktionen bietet das P50E eine automatisierte Überwachung für Mitarbeiter, die allein oder in risikoreichen Umgebungen arbeiten, und löst bei Notfällen oder Inaktivität sofortige Warnmeldungen aus.

Bleiben Sie intelligent und zuverlässig mit dem P60

Das P60 vereint Intelligenz, Zuverlässigkeit und eine robuste Bauweise und bietet intelligentere und widerstandsfähigere Konnektivität für Fachleute in den Bereichen öffentliche Sicherheit, Sicherheit, Versorgungsunternehmen und Transport.

Das P60 wurde nach den MCX-Standards (Mission Critical Services) entwickelt und gewährleistet eine priorisierte Sprach-, Video- und Datenübertragung mit extrem geringer Latenz. Es unterstützt Dual-Nano-SIM, eSIM und WLAN-Konnektivität, um die Kontinuität der Anrufe aufrechtzuerhalten, während die intelligente Netzwerkumschaltung automatisch das stärkste verfügbare Signal für eine unterbrechungsfreie Kommunikation auswählt.

Im Notfall fungiert das P60 auch als professionelles Aufzeichnungsgerät für die Dokumentation vor Ort. Durch einfaches Wischen über den 3,5 Zoll großen, hochauflösenden Touchscreen wird die 50-MP-Rückkamera aktiviert und gleichzeitig eine 120-sekündige Voraufzeichnung ausgelöst, sodass kein kritischer Moment verpasst wird. Alle aufgenommenen Fotos und Videos können vollständig auf die Hytera Digital Evidence Management (DEM)-Plattform hochgeladen werden, um sie zentral zu überprüfen und sicher zu archivieren.

"Mit der rasanten Entwicklung und der großflächigen Einführung von Breitbandnetzen verzeichnet der europäische PoC-Markt ein robustes Wachstum. Wir beobachten eine steigende Nachfrage nach PoC-Produkten und -Lösungen aus den Frontline-Märkten", sagte Sophia Yin, Geschäftsführerin von Hytera Europe. "Auf der diesjährigen PMRExpo haben wir unser bislang umfassendstes PoC-Portfolio vorgestellt, das von PoC- bis hin zu MCX-Produktlinien reicht. Dies zeigt die bedeutenden Investitionen und Erfolge von Hytera im Bereich der Breitbandprodukte."

HALO PTX, ein vollständig verwalteter Push-to-Talk-Kommunikationsdienst mit Echtzeit-Daten- und Videomanagement, wurde mit einem herausragenden Design im Hauptbereich des Messestands präsentiert und zog während der Messe viel Aufmerksamkeit auf sich. HALO PTX erfordert nur minimale Vorabinvestitionen und ermöglicht es Partnern, Kunden schnell und einfach zu bedienen ohne Server, Hosting oder Daten-SIM-Karten. Es bietet ein vorhersehbares, kontinuierliches Umsatzmodell und ist damit eine attraktive Lösung für Partner, die Einfachheit und Skalierbarkeit suchen.

Hytera präsentierte außerdem sein kürzlich veröffentlichtes MCX-Gerät PNC660 450 MHz sowie Fast-Deployment-Lösungen, BodyCam-Lösungen, Retail-Lösungen, HySEIS-Lösungen, Flughafen-Lösungen und Energie-Lösungen.

"Wir haben noch nie zuvor eine so vielfältige Auswahl an Exponaten auf der PMRExpo präsentiert. Dies ist unsere direkte Antwort auf die wachsenden Anforderungen von Kunden aus den Bereichen Notfallhilfe, Versorgungsunternehmen, Öl und Gas, Einzelhandel, Gastgewerbe, private Sicherheit und mehr", fügte Sophia Yin hinzu. "Ich freue mich darauf, unsere Partner und Kunden am Stand zu treffen, um zu erkunden, wie wir ihr Geschäftswachstum weiter unterstützen können."

Besuchen Sie Hytera auf der PMRExpo 2025

Hytera stellt diese Produkte und Lösungen vom 25. bis 27.November auf der PMRExpo 2025 in Halle 7, Stand C36-D39, vor.

Über Hytera

Hytera Communications Corporation Limited (SZSE: 002583) ist ein weltweit führender Anbieter von kritischen Kommunikationstechnologien und -lösungen. Hytera bedient seit über drei Jahrzehnten Kunden weltweit mit seinem innovativen Portfolio an Funkgeräten, konvergenten PMR https://www.hytera.com/en/

