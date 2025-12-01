Börsen starten schwächer in den Dezember - Airbus und Zalando im Blickpunkt

Die neue Handelswoche beginnt mit gedämpfter Stimmung: Der DAX rutscht zum Monatsauftakt ins Minus, während auch die US-Futures einen schwächeren Start signalisieren. Von Tokio kommt ebenfalls kein Rückenwind. Der Nikkei reiht sich in die globale Abwärtsbewegung ein.

Makroökonomischer Überblick:

In China trübt sich die Stimmung in der Industrie: Der RatingDog Manufacturing PMI fiel im November überraschend auf 49,9 Punkte und rutschte damit erstmals seit Juli wieder in den Kontraktionsbereich. Vor allem schwache Inlandsnachfrage belastet die Produktion, während steigende Exportaufträge den Rückgang nicht kompensieren konnten. Am Nachmittag richtet sich der Blick auf die USA: Dort wird der ISM Manufacturing PMI für November veröffentlicht. Erwartet wird mit 48,6 Punkten ein Wert nahe dem Vormonat.

Im Fokus:

Airbus präsentiert sich vorbörslich fester. Hintergrund ist die schnelle Umsetzung eines sicherheitsrelevanten Software-Updates für rund 6.000 Jets der A320-Familie. Nach einem Zwischenfall Ende Oktober, ausgelöst durch fehlerhafte Datenverarbeitung infolge intensiver Sonnenstrahlung, hatten EASA und FAA ein sofortiges Update angeordnet. Die meisten betroffenen Maschinen sind inzwischen wieder einsatzbereit, was die Sorgen um längere Flugausfälle dämpft.

Zalando hingegen startet leichter in den Handel. Die Gewerkschaft Verdi hat erneut zu Warnstreiks im Logistikzentrum Erfurt aufgerufen, mitten in der umsatzstarken Vorweihnachtszeit. Rund 120 Beschäftigte legten in Nacht- und Frühschicht die Arbeit nieder, um Druck für einen Tarifvertrag zu machen. Zwar verweist Zalando auf Gehaltserhöhungen von 14,5 Prozent seit 2024, doch die Forderungen nach besseren Arbeitsbedingungen bleiben bestehen.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit Silber Bull UN23R2 5,12 51,095987 USD 9,92 Open End Silber Bull UN11YH 8,84 46,799801 USD 5,64 Open End DAX Bull UN150U 2,46 23485,808491 Punkte 97,69 Open End Silber Bull UN08P1 9,84 45,620775 USD 5,06 Open End Gold Bull UN21S6 13,78 4089,599821 USD 27,46 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 01.12.2025; 09:45 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Amazon.com Inc. Call UG7ND9 4,29 230,00 USD 3,03 16.06.2027 Advanced Micro Devices Inc. Call UG1W8Q 9,03 125,00 USD 1,87 16.12.2026 NASDAQ 100 Call UG6HFA 0,81 23500,00 Punkte 29,89 19.12.2025 Silber Call UG7SB3 7,72 51,00 USD 5,01 19.06.2026 Gold Call UG4GD6 111,04 3000,00 USD 3,24 20.03.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 01.12.2025; 09:45 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Newmont Corp. Long UN09SZ 8,39 72,639005 USD 5 Open End DAX Short UG7U40 0,69 24788,29003 Punkte -25 Open End Pan American Silver Corp. Long UG9QKL 16,42 30,472242 USD 3 Open End Amazon.com Inc. Long HD338H 2,95 186,717389 USD 5 Open End Hannover Rück SE Short HC1P7B 2,57 389,076025 EUR -2 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 01.12.2025; 09:45 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!