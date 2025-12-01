Noch vor Weihnachten läuft im kleinsten VW-Werk Deutschlands der letzte ID.3 vom Band. Jetzt gibt es auch konkrete Infos, wie es danach in der Gläsernen Manufaktur weitergeht: Offenbar soll in Kooperation mit dem Freistaat und der TU Dresden ein Innovationszentrum entstehen. Doch wichtige Fragen sind noch nicht final geklärt. Offiziell bestätigt ist das zwar noch nicht. Wie das Handelsblatt unter Berufung auf mehrere mit dem Vorgang vertraute Personen ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.