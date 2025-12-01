Google stellt die generische Wetter-App für offenbar Android ein. Stattdessen seht ihr die Vorhersage künftig wohl über die Suche. Was bedeutet das für den sympathischen Frosch Froggy? Was bisher als "Wetter-App" im Android-Betriebssystem erschien, war in Wahrheit eine grafisch eigens aufbereitete Erweiterung der Google-Suche - für Tablets und Smartphones, ausgenommen Pixel-Geräte. Doch in Zukunft könnte es vorbei sein mit dem schicken Look. Google ...

