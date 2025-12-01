Die Schwäche der deutschen Rüstungsaktien verschärft sich zum Wochenbeginn erneut. Die Rheinmetall-Aktie fällt um rund 3,5 Prozent. Auch Renk und Hensoldt rutschen im MDAX um 4,5 Prozent beziehungsweise etwas mehr als sechs Prozent ab. Die Citigroup sieht nun eine deutliche Einstiegschance."Aktien der Verteidigungsbranche haben zwischen 20 und 40 Prozent verloren von ihren Höchstkursen von Anfang Oktober, vor allem wegen der Nachrichtenlage rund um die Pläne für die Ukraine", stellte Charles Armitage ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.