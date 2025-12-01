Die Schwäche der deutschen Rüstungsaktien verschärft sich zum Wochenbeginn erneut. Die Rheinmetall-Aktie fällt um rund 3,5 Prozent. Auch Renk und Hensoldt rutschen im MDAX um 4,5 Prozent beziehungsweise etwas mehr als sechs Prozent ab. Die Citigroup sieht nun eine deutliche Einstiegschance."Aktien der Verteidigungsbranche haben zwischen 20 und 40 Prozent verloren von ihren Höchstkursen von Anfang Oktober, vor allem wegen der Nachrichtenlage rund um die Pläne für die Ukraine", stellte Charles Armitage ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär