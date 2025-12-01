Anleger, die bei Rheinmetall, Renk oder Hensoldt investiert sind reiben sich betrübt die Augen: momentan scheint es mit den Kursen nur abwärts zu gehen. Die Auftragsbücher in der Rüstungsbranche sind zwar prall gefüllt und die Verteidigungsbudgets hoch, schaut man indes auf die Charts der deutschen Rüstungsindustrie, so scheint dies niemanden zu interessieren - wir analysieren die Lage. Die Entwicklung der Rheinmetall-Aktie: Bereits in unserem Bericht ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.