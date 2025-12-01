Immer mehr Analysten modifizieren kurz vor dem Jahreswechsel ihre Schätzungen für ASML und passen dabei ihre Kursziele für die Aktie des niederländischen Chipausrüsters an. Zuletzt hat die US-Bank JPMorgan ihr Ziel von 1.000 auf 1.100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Gleichzeitig setzte Branchenkenner Sandeep Deshpande die Aktie des Lithografie-Spezialisten auf die "Analyst Focus List" mit den besten Anlageideen von JPMorgan.Den vollständigen Artikel lesen ...
