DJ Jenoptik-Aufsichtsratschef legt Amt Ende 2025 nieder

DOW JONES--Jenoptik verliert zum Jahresende seinen Aufsichtsratsvorsitzenden. Wie der SDAX- und TecDAX-Konzern mitteilte, will Matthias Wierlacher zum 29. Dezember 2025 sein Mandat als Mitglied und Vorsitzender des Gremiums niederlegen. Der Aufsichtsrat werde "zeitnah" einen Nachfolger wählen.

Erst vor knapp einer Woche hatte Jenoptik mitgeteilt, dass CEO Stefan Traeger zum 15. Februar das Unternehmen verlassen wird. Das Unternehmen sucht nun einen Nachfolger.

December 01, 2025 06:30 ET (11:30 GMT)

