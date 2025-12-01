

Potsdam/Düsseldorf, 1.12.2025 - LEEF Blattwerk wird offiziell mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis für Unternehmen in der Kategorie "Verpackungen" ausgezeichnet. Die Preisverleihung findet im Rahmen des 18. Deutschen Nachhaltigkeitstages am 4. & 5. Dezember 2025 im Maritim Hotel Düsseldorf statt.



Bereits im Oktober wurde bekannt, dass LEEF zu den Preisträgern gehört - nun folgt die offizielle Übergabe der Siegerkugel: "Dass wir den Deutschen Nachhaltigkeitspreis erhalten, ist weit mehr als ein Branchensignal. Es ist eine Bestätigung für unser ganzheitliches Modell: ökologische Wirkung, echte Kreislaufwirtschaft und nachhaltige Unternehmensführung", sagt Jens Christoph, CEO von LEEF.



Die Preisverleihung wird begleitet von hochkarätigen Gästen und Redner:innen wie Vanessa Nakate, Prof. Maja Göpel, Dr. Eckart von Hirschhausen, sowie Vertreter:innen von WTO, EU, UNIDO und dem Deutschen Bundestag. Rund 120 akkreditierte Medienvertreter:innen berichten von vor Ort.



Jury lobt Vorreiterrolle von LEEF



In ihrer offiziellen Begründung hebt die Jury besonders den Impact und die Skalierbarkeit des Unternehmens hervor: "LEEF Blattwerk überzeugt mit einem Produktportfolio im Sinne der Kreislaufwirtschaft, das Nachhaltigkeit konsequent auf Gastronomie und Verpackungen überträgt - einem Bereich mit enormen ökologischen Hebeln. (…) Die Jury würdigt LEEF Blattwerk als Vorreiter und wichtigen Impulsgeber nachhaltiger Verpackungslösungen im Sinne einer Kreislaufwirtschaft für Gastronomie, Events und Handel."



LEEF Blattwerk entwickelt und vertreibt mit den Marken LEEF und wisefood kompostierbare, essbare und plastikfreie Geschirr- und Verpackungslösungen für Gastronomie, Catering, Events und Endverbraucher:innen. Online, offline und weltweit verfügbar - von Palmblatttellern über kompostierbare Papierbecher bis zu essbaren Trinkhalmen. Über 500 Millionen Plastikprodukte wurden so bereits ersetzt. Ausgezeichnet wurde nicht ein einzelnes Produkt, sondern das gesamte Unternehmen - mit seinem zirkulären Geschäftsmodell, sozialem Engagement und klarem Transformationsziel.



Winkt ein weiterer Preis?

Neben dem Nachhaltigkeitspreis ist LEEF zudem im Rennen für den Transformationspreis, der am 5. Dezember in im Rahmen der Preisverleihung in Düsseldorf vergeben wird.



Über LEEF & wisefood - Nachhaltige Lösungen, wachsende Wirkung.

LEEF ist ein führender Anbieter nachhaltiger Verpackungslösungen und vertreibt mit den Marken LEEF und wisefood innovative nachhaltige Einweg- und Verpackungslösungen. Der Vollsortimenter deckt jede Bestellgröße ab: Vom Webshop über die Amazon-Shops von LEEF & wisefood , OTTO, eBay, u.v.m. bis hin zu Paletten- und Containerlieferungen. Nachhaltigkeit ist bei LEEF kein Marketing, sondern die Basis für langfristiges Wachstum und wirtschaftlichen Erfolg. Das Potsdamer Unternehmen setzt sich konsequent gegen Greenwashing ein und hat mit der Initiative LEEF unlimited bereits über 100 Hektar Regenwald geschützt.



