Die Mutares SE & Co. KGaA hat die Übernahme der M3 Group (M3 Schakt AB, M3 Rental AB, Schaktförmedlingen Sverige AB) abgeschlossen. Der schwedische Spezialist für Transport-, Bau- und Maschinenvermietung ist auf U-Bahn-, Straßen- und Bahnprojekte fokussiert und arbeitet mit großen privaten Bauunternehmen. Die Transaktion ist ein Add-on für GDL Anläggning & Miljö im Segment Infrastructure & Special Industry. Warum das clever ist: Synergien + Geografie + Dichte Für GDL bringt M3 handfeste Synergien: gebündelte Disposition, gemeinsame Flotte und Einkauf, Cross-Selling von Bau- und Logistikleistungen ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.