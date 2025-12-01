Die Mutares SE & Co. KGaA hat die Übernahme der M3 Group (M3 Schakt AB, M3 Rental AB, Schaktförmedlingen Sverige AB) abgeschlossen. Der schwedische Spezialist für Transport-, Bau- und Maschinenvermietung ist auf U-Bahn-, Straßen- und Bahnprojekte fokussiert und arbeitet mit großen privaten Bauunternehmen. Die Transaktion ist ein Add-on für GDL Anläggning & Miljö im Segment Infrastructure & Special Industry. Warum das clever ist: Synergien + Geografie + Dichte Für GDL bringt M3 handfeste Synergien: gebündelte Disposition, gemeinsame Flotte und Einkauf, Cross-Selling von Bau- und Logistikleistungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
