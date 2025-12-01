Die Rheinmetall-Aktie gerät immer weiter unter die Räder. Doch bieten die aktuellen Verwerfungen trotzdem Kaufchancen für Investoren? Zumindest die Citibank ist sich sicher. Kaufchance bei Rheinmetall? Rüstungsaktien geraten auch zum Wochenstart wieder deutlich unter Druck. Die Papiere des Rheinmetall-Konzerns notieren nun auf dem tiefsten Stand seit April. Charles Armitage von der Citigroup konstatierte: Aktien der Verteidigungsbranche haben zwischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de