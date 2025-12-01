Abstimmungs-Zeitraum startet am 03. Dezember 2025
Die Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG ("Emittentin der Anleihen") informiert, dass für die bevorstehenden Gläubigerabstimmungen der 4%-Anleihe 2016/26 (ISIN: DE000A2AAVM5) sowie der 4%-Anleihe 2017/27 (ISIN: DE000A2E4PH3) neue Beschlussvorschläge zur Abstimmung gestellt werden. Die jeweiligen Abstimmungen ohne Versammlungen bzgl. der Verlängerung der beiden Anleihen und weiterer Änderungen der Anleihebedingungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Anleihen Finder GmbH