Der Chip-Gigant Nvidia Corp. baut seine Marktmacht weiter aus: Das Unternehmen investiert 2 Milliarden US-Dollar in den Chip-Design-Softwarehersteller Synopsys Inc. Der Kauf eines Anteils an Synopsys ist Teil einer umfassenden Partnerschaft in den Bereichen Engineering und Design, die Nvidia eine stärkere Kontrolle über seine gesamte Lieferkette für künstliche Intelligenz (KI) sichern soll.Integration und Design-HoheitSynopsys ist einer der ...

