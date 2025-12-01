DJ PTA-CMS: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025/2027 - Zwischenmeldung 27
Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025/2027 - Zwischenmeldung 27
München (pta000/01.12.2025/16:59 UTC+1)
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
Im Zeitraum vom 24. November 2025 bis einschließlich 30. November 2025 hat die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) insgesamt 106.343 Stamm- und 29.962 Vorzugsaktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2025/2027 erworben.
Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:
Stammaktien (DE0005190003)
Datum Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 24.11.2025 - - - 25.11.2025 1.052 86,2945 CBOE Europe (CEUX) 25.11.2025 1.631 86,3831 Xetra 26.11.2025 2.453 87,0426 AQUIS (AQEU) 26.11.2025 9.824 87,0860 CBOE Europe (CEUX) 26.11.2025 1.994 87,0178 Turquoise (TQEX) 26.11.2025 12.427 87,0625 Xetra 27.11.2025 1.592 87,8786 AQUIS (AQEU) 27.11.2025 12.203 87,8479 CBOE Europe (CEUX) 27.11.2025 2.449 87,8736 Turquoise (TQEX) 27.11.2025 11.702 87,7849 Xetra 28.11.2025 3.009 88,0106 AQUIS (AQEU) 28.11.2025 20.988 87,9910 CBOE Europe (CEUX) 28.11.2025 5.498 87,9193 Turquoise (TQEX) 28.11.2025 19.521 88,0225 Xetra
Vorzugsaktien (DE0005190037)
Datum Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 24.11.2025 - - - 25.11.2025 520 79,5317 CBOE Europe (CEUX) 25.11.2025 363 79,1658 Turquoise (TQEX) 25.11.2025 938 79,4754 Xetra 26.11.2025 3.080 80,1640 CBOE Europe (CEUX) 26.11.2025 877 80,1477 Turquoise (TQEX) 26.11.2025 5.933 80,1126 Xetra 27.11.2025 168 80,8000 AQUIS (AQEU) 27.11.2025 1.405 80,8214 CBOE Europe (CEUX) 27.11.2025 469 80,8456 Turquoise (TQEX) 27.11.2025 4.394 80,7339 Xetra 28.11.2025 147 81,3000 AQUIS (AQEU) 28.11.2025 3.092 81,0461 CBOE Europe (CEUX) 28.11.2025 616 80,7516 Turquoise (TQEX) 28.11.2025 7.960 81,0243 Xetra
Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der BMW AG veröffentlicht unter: www.bmwgroup.com/aktienrueckkauf
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Der Vorstand
(Ende)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
