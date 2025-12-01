Anzeige
01.12.2025 17:33 Uhr
PTA-CMS: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025/2027 - Zwischenmeldung 27

DJ PTA-CMS: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025/2027 - Zwischenmeldung 27

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025/2027 - Zwischenmeldung 27

München (pta000/01.12.2025/16:59 UTC+1)

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Im Zeitraum vom 24. November 2025 bis einschließlich 30. November 2025 hat die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) insgesamt 106.343 Stamm- und 29.962 Vorzugsaktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2025/2027 erworben.

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

Stammaktien (DE0005190003) 

Datum     Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 
24.11.2025  -                  -                     - 
25.11.2025  1.052                86,2945                  CBOE Europe (CEUX) 
25.11.2025  1.631                86,3831                  Xetra 
26.11.2025  2.453                87,0426                  AQUIS (AQEU) 
26.11.2025  9.824                87,0860                  CBOE Europe (CEUX) 
26.11.2025  1.994                87,0178                  Turquoise (TQEX) 
26.11.2025  12.427                87,0625                  Xetra 
27.11.2025  1.592                87,8786                  AQUIS (AQEU) 
27.11.2025  12.203                87,8479                  CBOE Europe (CEUX) 
27.11.2025  2.449                87,8736                  Turquoise (TQEX) 
27.11.2025  11.702                87,7849                  Xetra 
28.11.2025  3.009                88,0106                  AQUIS (AQEU) 
28.11.2025  20.988                87,9910                  CBOE Europe (CEUX) 
28.11.2025  5.498                87,9193                  Turquoise (TQEX) 
28.11.2025  19.521                88,0225                  Xetra

Vorzugsaktien (DE0005190037) 

Datum     Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 
24.11.2025  -                  -                     - 
25.11.2025  520                 79,5317                  CBOE Europe (CEUX) 
25.11.2025  363                 79,1658                  Turquoise (TQEX) 
25.11.2025  938                 79,4754                  Xetra 
26.11.2025  3.080                80,1640                  CBOE Europe (CEUX) 
26.11.2025  877                 80,1477                  Turquoise (TQEX) 
26.11.2025  5.933                80,1126                  Xetra 
27.11.2025  168                 80,8000                  AQUIS (AQEU) 
27.11.2025  1.405                80,8214                  CBOE Europe (CEUX) 
27.11.2025  469                 80,8456                  Turquoise (TQEX) 
27.11.2025  4.394                80,7339                  Xetra 
28.11.2025  147                 81,3000                  AQUIS (AQEU) 
28.11.2025  3.092                81,0461                  CBOE Europe (CEUX) 
28.11.2025  616                 80,7516                  Turquoise (TQEX) 
28.11.2025  7.960                81,0243                  Xetra

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der BMW AG veröffentlicht unter: www.bmwgroup.com/aktienrueckkauf

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Der Vorstand

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft 
           Petuelring 130 
           80788 München 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Adam Sykes, Leiter Investor Relations 
Tel.:         +49 89 382-25387 
E-Mail:        adam.sykes@bmw.de 
Website:       www.bmwgroup.com 
ISIN(s):       DE0005190003 (Aktie) DE0005190037 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, 
           Stuttgart, Tradegate

[ source: https://www.pressetext.com/news/1764604740147 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

December 01, 2025 10:59 ET (15:59 GMT)

© 2025 Dow Jones News
