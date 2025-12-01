© Foto: Picture AllianceBarrick Mining prüft Börsengang einer neuen Gold-Einheit mit Nevada- und Pueblo-Viejo-Anteilen. Die Aktie steigt, ein Update soll 2026 folgen. Die Mehrheit bleibt beim Konzern.Barrick Mining notiert am Montag knapp 3 Prozent höher (15:30 MEZ), nachdem der Vorstand das Managementteam des Unternehmens ermächtigt hatte, einen Börsengang einer Tochtergesellschaft zu prüfen, die die Goldvorkommen des Bergbauunternehmens in Nordamerika halten soll. Die Tochtergesellschaft würde auf Barricks Joint-Venture-Beteiligungen an Nevada Gold Mines und der Mine Pueblo Viejo in der Dominikanischen Republik sowie auf Barricks Goldfund Fourmile in Nevada basieren, teilt das Unternehmen am Montag mit. Die …Den vollständigen Artikel lesen
