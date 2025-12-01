© Foto: Picture Alliance

Barrick Mining prüft Börsengang einer neuen Gold-Einheit mit Nevada- und Pueblo-Viejo-Anteilen. Die Aktie steigt, ein Update soll 2026 folgen. Die Mehrheit bleibt beim Konzern.Barrick Mining notiert am Montag knapp 3 Prozent höher (15:30 MEZ), nachdem der Vorstand das Managementteam des Unternehmens ermächtigt hatte, einen Börsengang einer Tochtergesellschaft zu prüfen, die die Goldvorkommen des Bergbauunternehmens in Nordamerika halten soll. Die Tochtergesellschaft würde auf Barricks Joint-Venture-Beteiligungen an Nevada Gold Mines und der Mine Pueblo Viejo in der Dominikanischen Republik sowie auf Barricks Goldfund Fourmile in Nevada basieren, teilt das Unternehmen am Montag mit. Die …