Barrick Mining bleibt ein Volltreffer: Seit der Empfehlung in Ausgabe 44/25 liegt die Aktie rund ein Drittel im Plus. Jetzt sorgt der Goldriese mit einer strategischen Weichenstellung für neuen Gesprächsstoff: ein IPO der nordamerikanischen Gold-Assets. Dieser könnte schon im kommenden Jahr erfolgen.Der Vorstand von Barrick Mining hat einstimmig beschlossen, die Möglichkeit eines Börsengangs für eine neue Tochtergesellschaft zu prüfen - ein Schritt, der erhebliches Wertpotenzial freisetzen könnte.Die ...

