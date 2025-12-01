Zum Wochenanfang stiegen die Aktien von PVA TePla um 1,63 Prozent und haben mit diesem Kursgewinn den Sprung auf das Treppchen im SDAX geschafft. Zum Handelsschluss auf Xetra notierte die Aktie bei 22,44 Euro, während im Tagesverlauf ein Hoch von 23,38 Euro erreicht wurde. Im bisherigen Jahresverlauf steht das Wertpapier mit einem Kursplus von rund 70 Prozent äußerst positiv da. Betrachtet man die letzten drei Jahre, so schneidet die Aktie mit einer ...

