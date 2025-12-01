© Foto: Jonas Güttler/dpa

Thyssenkrupp streicht 11.000 Jobs und reduziert die Stahlproduktion deutlich. Die Umstrukturierung soll bis 2030 laufen, die Aktie verliert am Montag 4,7 Prozent.Der größte deutsche Stahlkonzern Thyssenkrupp Steel Europe hat sich mit der IG Metall auf einen Sanierungstarifvertrag geeinigt. Wie Thyssenkrupp Steel am Montag mitteilte, hat das Unternehmen mit der Gewerkschaft IG Metall eine Einigung über den Abbau von rund 11.000 Arbeitsplätzen, was etwa 40 Prozent der Belegschaft entspricht, erzielt. Außerdem will das Unternehmen die Produktionskapazität von derzeit 11,5 Millionen Tonnen auf 8,7 bis 9 Millionen Tonnen senken. Diese Regelung ist Bestandteil einer Restrukturierungsvereinbarung …