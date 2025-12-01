Zum Wochenstart haben Rüstungswerte deutlich korrigiert: Die Aktien von Hensoldt, Rheinmetall und Renk gaben zwischen 4,4 und 5,9 Prozent nach. Auslöser waren neue diplomatische Signale aus den USA und der Ukraine, die Investoren kurzfristig zu Gewinnmitnahmen veranlassten.Vertreter der USA und der Ukraine haben im US-Bundesstaat Florida Gespräche über mögliche Schritte für ein Ende des russischen Angriffskriegs geführt. Das bestätigte der ukrainische Delegationsleiter Rustem Umjerow auf Telegram. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
