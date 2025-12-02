Die Medien sind seit Monaten voll von Artikeln über Seltene Erden. Langsam, aber sicher machen sich Volkswirtschaften wie die USA und auch die EU von Chinas Lieferungen unabhängig, wenn auch in kleinen Schritten. Doch welche Projekte bieten auch Investoren das beste Potenzial? Die Geschichte des Bergbaus zeigt: Zwischen einer interessanten Liegenschaft und einem fertigen Bergbau-Projekt liegen oft viel Zeit und massig Investitionen. Wir erklären, welche Aktien jetzt interessant sein könnten.

