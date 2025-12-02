Zum Start in den letzten Börsenmonat des Jahres 2025 wanken die Weltbörsen erneut. Es herrscht Nervosität und Angst vor einer größeren Korrektur. Vor allem Aktien mit KI-Bezug stehen aktuell aufgrund ihrer teils horrenden Bewertungen auf den Verkaufslisten großer Investoren. Dagegen durchlebten Unternehmen aus dem Bereich der erneuerbaren Energien in den vergangenen Monaten eine breite Konsolidierungswelle. Aufgrund dessen bieten sich hier attraktive Einstiegsmöglichkeiten.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 inv3st.de