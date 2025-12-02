Zum Start in den letzten Börsenmonat des Jahres 2025 wanken die Weltbörsen erneut. Es herrscht Nervosität und Angst vor einer größeren Korrektur. Vor allem Aktien mit KI-Bezug stehen aktuell aufgrund ihrer teils horrenden Bewertungen auf den Verkaufslisten großer Investoren. Dagegen durchlebten Unternehmen aus dem Bereich der erneuerbaren Energien in den vergangenen Monaten eine breite Konsolidierungswelle. Aufgrund dessen bieten sich hier attraktive Einstiegsmöglichkeiten.

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.