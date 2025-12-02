Zug - Der Zementkonzern Holcim übernimmt drei Unternehmen im Bereich des Recyclings von Bau- und Abbruchmaterialien. Die Firmen in Grossbritannien, Deutschland und Frankreich verfügen gemeinsam über eine jährliche Verarbeitungskapazität von rund 1,3 Millionen Tonnen. Mit den Übernahmen treibe Holcim das zirkuläre Bauen in Europa voran, teilte Holcim am Dienstag mit. Der Baustoffkonzern habe sich zu Ziel gesetzt, bis 2030 jährlich mehr als 20 Millionen ...

