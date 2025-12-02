Der Übernahmepoker um Warner Bros. geht in die nächste Runde. Am Wochenende startete Runde 2 mit deutlich höheren Geboten von Paramount, Comcast und Netflix. Für Überraschung sorgte der Deal von Netflix, der den Streamingriesen nun als klaren Favoriten im Battle positioniert.Netflix hat in der zweiten Bieterrunde ein vollständig in bar finanziertes Angebot vorgelegt. Ein Cashdeal bedeutet sofortige Liquidität und einen unkomplizierten Abschluss, und genau das verschafft Netflix aktuell einen klaren ...

