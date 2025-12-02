EQS-News: LION E-Mobility AG / Schlagwort(e): Personalie

LION E-Mobility AG: Daniel Stitz und Alex Triglia stärken europäischen BESS-Vertrieb



02.12.2025 / 09:22 CET/CEST

Zug, 2. Dezember 2025 - Die LION E-Mobility AG (LION; ISIN: CH0560888270), ein führender Hersteller von Batteriepacks für Elektromobilität und Energiespeicherlösungen, stärkt mit Daniel Stitz und Alex Triglia das Vertriebsteam im Bereich der Battery Energy Storage Systems (BESS). Damit baut die Tochtergesellschaft LION Smart ihre Marktpräsenz im Bereich BESS weiter aus. LION fokussiert sich dabei auf den deutschen wie auch italienischen Markt.



Daniel Stitz verstärkt Vertrieb in Deutschland

Mit Daniel Stitz gewinnt LION Smart einen profilierten Business- und Sales-Development-Experten in der deutschen Energiewirtschaft. Stitz verfügt über mehr als zwölf Jahre Erfahrung in Schlüsselrollen an der Schnittstelle zwischen Mobilität und Energie - unter anderem bei Volkswagen, Vattenfall, den Hamburger Energiewerken und LichtBlick. In den vergangenen Jahren konzentrierte er sich zunehmend auf große Batteriespeicherprojekte und trug maßgeblich dazu bei, für einen führenden EPC-Unternehmer den Marktzugang auszubauen und eine umfangreiche Projektpipeline im dreistelligen Millionenbereich zu entwickeln.



Mit seinem Schritt zu LION Smart wird Daniel Stitz ab Dezember 2025 wesentlich zum Aufbau und der Markteinführung der neuen 5-MWh-Containerlösungen beitragen. Diese Systeme verbinden moderne Batteriespeichertechnologie mit der Ent-wicklungs-, Test- und Simulationskompetenz eines etablierten Engineering-Dienstleisters. Dieser Ansatz wird im wachsenden BESS-Markt zunehmend entscheidender, insbesondere im Hinblick auf Servicefähigkeit, technische Betriebsführung und Lebensdaueroptimierung.



Daniel Stitz, Business Development Manager, LION Smart: "Mit der etablierten Entwicklungskompetenz und der starken Service-Orientierung im Batteriespeicherbereich bietet LION Smart aus meiner Sicht die technisch und wirtschaftlich attraktivste BESS-Lösung im europäischen Markt an. Sie überzeugt mit einer marktführenden Preisstruktur und der Fähigkeit, Systeme nicht nur zu liefern, sondern über die gesamte Lebensdauer zuverlässig zu betreuen."



Alex Triglia fokussiert sich auf den italienischen Markt

Parallel dazu baut LION Smart seine Präsenz in Italien weiter aus. Mit dem italienischen Ingenieur und Vertriebsexperten Alex Triglia treibt das Unternehmen die Marktentwicklung in einem der wachstumsstärksten BESS-Märkte Europas voran. Alex Triglia verfügt über tiefes technisches Verständnis und umfangreiches Wissen im internationalen Energiespeichersektor sowie ein starkes Netzwerk in der italienischen Energiebranche. Dadurch wird er eine Schlüsselrolle beim Auf- und Ausbau der lokalen BESS-Aktivitäten von LION Smart einnehmen.



Alex Triglia wird zusammen mit dem LION-Team auf dem Battery Asset Management Summit Europe vertreten sein, der am 2. und 3. Dezember in Rom stattfindet. Meetings können unter info@lionsmart.com vereinbart werden.



Über die LION E-Mobility AG:

Die LION E-Mobility AG ist ein Hersteller von Lithium-Ionen-Batteriepacks. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Plug-and-Play-Lösungen, sowohl für Elektrofahrzeuge als auch für stationäre und industrielle Anwendungen. Mit einer jährlichen Produktionskapazität von derzeit 2 GWh ist LION optimal positioniert, um dem steigenden Bedarf an hochleistungsfähigen Energiespeicherlösungen gerecht zu werden. Das Unternehmen betreibt hochautomatisierte Modulmontagelinien in der eigenen Produktionsstätte in Deutschland. Die Batteriepacks von LION erfüllen höchste Standards in Bezug auf Sicherheit, Qualität und Zuverlässigkeit. Gegründet im Jahr 2011, ist die LION E-Mobility AG (ISIN: CH0560888270, WKN: A2QH 97) an den Börsen in München, Frankfurt und Hamburg gelistet.

www.lionemobility.com



Über LION Smart GmbH

Die LION Smart GmbH ist ein innovativer Anbieter von Batteriespeicherlösungen und Engineering-Dienstleistungen. Mit der bereits eingeführten 5-MWh-Containerlösung und umfassender Entwicklungs-, Test- und Simulationskompetenz bietet LION Smart eine technisch ausgereifte, serviceorientierte Lösung für industrielle und netzgebundene Großspeicheranwendungen.



LION E-Mobility Investor Relations:

Kirchhoff Consult

lion@kirchhoff.de

ir@lionemobility.com | www.lionemobility.com



